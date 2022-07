Waldbrandeinsätze, für die etwa Kraftstoff und Materialkosten anfallen, müssen die Kommunen zahlen. Nach ersten Schätzungen geht es für die betroffenen drei Brandenburger Landkreise in die Millionen. Der Innenminister sichert Unterstützung zu.

Wegen der Großbrände in Brandenburger Wäldern kommen auf die Kommunen Millionensummen zu. In den von Waldbränden stark betroffenen Landkreisen Elbe-Elster, Dahme-Spreewald und Potsdam-Mittelmark kann man die Kosten derzeit nach deren Angaben vom Mittwoch nur schätzen.

In Potsdam-Mittelmark, wo bei Treuenbrietzen und Beelitz das Feuer wütete, sind nach Kreisangaben bisher 186.700 Euro aufgelaufen. Sie seien für Kraftstoff, Material- und Verpflegungskosten, aber auch für Verdienstausfälle und Wasserbereitstellung an Gemeinden und private Unternehmen gezahlt worden. Kosten für den Einsatz von Löschhubschraubern und schwerer Räumgeräte der Bundeswehr und der Bundespolizei seien darin noch gar nicht enthalten, weil keine Rechnungen vorliegen, teilte eine Sprecherin des Landkreises auf Anfrage mit. Um den Aufwand zu decken, habe der Kreistag in einer Eilentscheidung eine Summe von zwei Millionen Euro eingeplant.

Für den Brand in der Lieberoser Heide rechnet der Landkreis Dahme-Spreewald nach eigenen Angaben mit Kosten von über 500.000 Euro.