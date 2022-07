So 03.07.22 | 17:02 Uhr

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat die Initiative "Omas gegen Rechts" und den Sportverein Tennis Borussia Berlin mit dem Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage ausgezeichnet. Die Preise wurden am Sonntag im Rahmen eines Festakts in Berlin überreicht.