"Immer noch wird behauptet, dass Waldumbau viel Zeit koste und man deshalb noch nicht weiter sei", sagte der Professor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Tatsache sei aber, dass nach wie vor Nadelbaumplantagen neu angepflanzt würden, auch auf Flächen, auf denen Nadelbäume gerade abgestorben oder verbrannt seien. "Das muss jetzt sofort aufhören."

Die Bewirtschaftung von Wäldern und auch von Äckern habe in weiten Teilen zur Schädigung von wasserspeichernden Böden geführt, sagte Ibisch. Auf einem Großteil der Waldfläche in Deutschland stehen ihm zufolge mehr oder weniger naturferne Forsten, oftmals aus Nadelbäumen. "Diese sind nicht nur die ersten Opfer der Klimakrise, sondern zudem auch besonders brennbar." Die Waldentwicklung sei – oft aus betriebswirtschaftlichen Gründen – verschleppt worden, das räche sich jetzt. Europa könne in Sachen Dürre zu einem "Problemkontinent" werden.

Ibisch ist Leiter eines Waldforschungsprojektes in Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark). Das Projekt war 2018 nach dem großen Brand in dieser Region entstanden, um zu beobachten, wie sich die Natur erholt. Ibisch zufolge wollen die Eberswalder Forscher gemeinsam mit acht weiteren Institutionen verstehen, "wie ein Wald nach einem Brand in einen Zustand gelangen kann, das er nicht mehr so leicht abbrennt". Ein Waldbrand bei Treuenbrietzen im vergangenen Juni hatte auch dieses Projekt in Mitleidenschaft gezogen.