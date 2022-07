Einsatz in Elbe-Elster

Am fünften Tag des Waldbrandes bei Falkenberg sollen vor allem Glutnestern bekämpft werden. Diese könnten wieder in offene Feuer umschlagen. Allerdings stehen weniger Einsatzkräfte zur Verfügung als geplant.

Im Waldbrandgebiet bei Falkenberg im Kreis Elbe-Elster sind derzeit weniger Einsatzkräfte verfügbar als geplant. Ihre Zahl sei am Freitagmorgen auf 260 gesunken, sagte Landkreissprecher Torsten Hoffgaard dem rbb. Ursprünglich war geplant, weitere Einsatzkräfte zu mobilisieren und auf 400 aufzustocken. Das habe aber auf die Schnelle nicht funktioniert, hieß es. Man werde nun im Laufe des Tages schauen, ob weitere Kräfte angefordert werden könnten. Die größte Herausforderung sei weiterhin, Glutnester rechtzeitig aufzuspüren und zu verhindern, dass ein offenes Feuer entsteht, so Hoffgaard.

In Brandenburg lodert der größte Waldbrand des Jahres, die Feuerwehr hat Schwierigkeiten die Flammen unter Kontrolle zu halten. Haben die Einsatzkräfte die richtigen Einsatzmittel? Optionen und Ideen gibt es viele, nicht alle scheinen sinnvoll.

In der Nacht hätten Pionierpanzer der Bundeswehr erneut Schneisen geschlagen und auch Wege angelegt, damit die Feuerwehrleute mit ihren Löschfahrzeugen besser in das unwegsame Gelände gelangen. Zudem gebe es Aufklärungsflüge von Hubschraubern der Bundeswehr, um mögliche Brandherde zu lokalisieren.

Die Bundeswehr ist insgesamt mit sieben Überwachungs- und Lasthubschraubern, zwei Pionierpanzern und einem Löschpanzer im Einsatz. Ein weiterer Panzer wird am Freitag erwartet.

Der Waldbrand war am Montag ausgebrochen und hatte sich sehr schnell auf rund 800 Hektar ausgebreitet. Aktuell erstreckt sich die Brandbekämpfung nach Angaben des Landkreises auf ein Gebiet von 550 bis 600 Hektar. Am Donnerstag waren bis in die Abendstunden 300 Kräfte aus mehreren Landesteilen Brandenburgs im Einsatz.

