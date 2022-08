Auf einem Bild, dass die Klimaaktivisten auf Twitter veröffentlichten, sind zwei junge Frauen mit jeweils einer Hand am Bilderrahmen zu sehen. Dazu hieß es: "Maria, Josef und Jesus waren auf dem Weg zur sicheren Zuflucht. Die Menschheit befindet sich aber auf der Überholspur in die tödliche Klimakatastrophe."

Wie die Polizei am Donnerstag in Berlin bestätigte, fixierten sich am frühen Nachmittag zeitweilig zwei junge Frauen am Rahmen des Bildes "Ruhe auf der Flucht nach Ägypten" von Lucas Cranach dem Älteren (1472-1553). Weitere Angaben, etwa über mögliche Beschädigungen am Gemälde bei der Loslösung der Aktivistinnen vom Bilderrahmen, gab es zunächst nicht.

Zwei Mitglieder der sogenannten "Letzten Generation" haben sich an einem Bild in der Berliner Gemäldegalerie festgeklebt.

Die Staatlichen Museen zu Berlin äußerten sich auf rbb-Anfrage zunächst nicht. Auf der Webseite bezeichnet die Gemäldegalerie das 1504 entstandene Bild als eines der bedeutendsten Werke Cranachs.

Bereits am Dienstag hatten sich zwei Aktivisten in der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister mit Sekundenkleber an die weltberühmte "Sixtinische Madonna" von Raffael aus dem Jahr 1512/1513 geklebt. Auch im Frankfurter Städel-Museum hatten sich zwei Umweltschützer am Mittwoch an den Rahmen des Gemäldes "Gewitterlandschaft mit Pyramus und Thisbe" von Nicolas Poussin (1594-1665) geklebt. Zuvor hatte es ähnliche Protestaktionen bereits in Florenz, Mailand und Padua gegeben.

Die Gruppe "Letzte Generation" fordert mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel und hatte in mehreren Aktionswochen in diesem Jahr unter anderem immer wieder Autobahnausfahrten in Berlin blockiert, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Das Amtsgericht Tiergarten hat deshalb in bislang 66 Fällen Strafen gegen die Klimaaktivisten ausgesprochen.