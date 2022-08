Die Lage im brennenden Grunewald bleibt angespannt: Am Donnerstagabend gab es erneut Detonationen. Die Einsatzkräfte zogen sich daraufhin aus dem Sperrkreis zurück. Am Freitagmorgen soll die Lage neu bewertet werden.

Die Ursachenermittlung übernehme aber die Polizei. "Wir haben heute mehrere Gespräche auch mit den Sprengmeistern gehabt", so der Feuerwehrsprecher. "Die ermitteln da auch gemeinsam mit dem LKA in alle Richtungen, die sind natürlich auch daran interessiert, wie es dazu kommen konnte."

Kirstein wies darauf hin, dass auf dem Sprengplatz im Grunewald bereits mehrere Gebäude "in Vollbrand" gestanden hätten, als die Feuerwehr am frühen Morgen dort eingetroffen sei .

Die Ursache für den Brand im Grunewald ist nach Angaben der Berliner Feuerwehr nach wie vor unklar. "Das war heute hier großes Thema: Wie kann es dazu kommen?", sagte der Sprecher der Berliner Feuerwehr, Thomas Kirstein, am Donnerstagabend in einer rbb-Sondersendung zum Großbrand im Südwesten Berlins.

Die Situation im brennenden Grunewald bleibt angespannt: Am Donnerstagabend gab es neue Detonationen. Die Feuerwehr zog daraufhin ihre Einsatzkräfte aus dem Sperrkreis zurück. Am Freitagmorgen soll die Lage neu bewertet werden.

Um das Brandgebiet herum wurde ein Sperrkreis eingerichtet. "Wir brauchen diese 1.000 Meter, weil eben auch Bombensplitter so weit fliegen können", sagte Susanne Bauer, Leiterin des Kriminaltechnischen Instituts des Landeskriminalamtes, der rbb24 Abendschau. Laut Berliner Feuerwehr herrscht innerhalb des Sperrkreises Lebensgefahr.

Ein Feuerwehrroboter wurde am Abend wieder aus dem Brandgebiet zurückgeholt. "Leider haben wir gegen 18 Uhr weitere Detotationen gehört", so Bauer. Ihre Mitarbeitenden hätten sich deshalb zurückziehen müssen. Der Roboter sollte Videoaufnahmen vom Sprenggelände anfertigen. Dies soll nun am Freitagmorgen geschehen, sagte sie.

Laut Bauer lagern auf dem Gelände Kampfmittel mit einem Gesamtgewicht von 30 Tonnen, darunter sechs Tonnen TNT.



Auch in Brandenburg sind am Donnerstag neue Waldbrände ausgebrochen. Zunächst sei kurz vor Mittag bei Wittenberge ein Feuer gesichtet worden, sagte der stellvertretende Brandenburger Waldbrandschutzbeauftragte Philipp Haase am Donnerstag. Am Nachmittag habe es zwei weitere Waldbrände bei Hermsdorf im Landkreis Dahme-Spreewald und bei Heiligengrabe im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gegeben.