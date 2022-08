Verwahrloste Tiere auf engstem Raum - Berliner Ordnungsämter stoßen auf mehr Fälle von Tiersammelsucht

Di 30.08.22 | 10:35 Uhr

Bild: dpa/J.S. Peifer

In Berlin sind in diesem Jahr bereits zwölf Fälle von sogenannter Tiersammelsucht bekannt geworden. Das hat die Umweltverwaltung in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage von Marc Vallendar (AfD) mitgeteilt. Im gesamten Jahr 2021 waren es demnach neun, im Jahr 2020 drei Fälle.



135 Wellensittiche in Marzahner Wohnung

Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben im Bezirk Mitte etwa in einem Fall 300 Fische sicher gestellt, in einem anderen 65 Vögel und acht Katzen. In Steglitz-Zehlendorf wurden aus einem Haushalt 52 Wellensittiche und 17 Tauben geholt. In Marzahn-Hellersdorf brachte es ein Besitzer auf insgesamt 135 Wellensittiche. In dem Bezirk stellten Veterinäramtsmitarbeiter in einem anderen Haushalt außerdem 20 Mäuse, einen Frosch und drei Eidechsen sicher.



Die Tiere werden laut Verwaltung in der Regel im Tierheim Berlin untergebracht. Reichen dort die Kapazitäten nicht aus, wird nach Alternativen gesucht.



Tierschützer gehen von hoher Dunkelziffer aus