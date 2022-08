Helmut Krüger Potsdam Montag, 15.08.2022 | 13:03 Uhr

So bezeichnete Experten sind ja immer in gewisser Weise geneigt, Kategorien zu bilden und dann alles gnadenlos darin einzuordnen. In Wirklichkeit sind die gewählten Kategorien ja ein bloßes Hilfsmittel, was letztlich so oder auch anders benannt werden kann.



Dargestellt wird von einem Fluss nichts, allerdings hält er sich an die vorfindbare Topografie. Die ist bei der Havel so, bei recht vielen Flüssen analog und wiederum bei anderen Flüssen sehr viel anders. Die Natur war abseits eines menschendefinierten Willens eben nicht ganz einig, ob das nun vorrangig Fluss oder eben See sein soll. Und auch ein See wird von einem Fluss durchflossen, wenngleich das auch zumeist sich den Blicken entzieht und der See sich faktisch über den Fluss drübergelegt hat.



Vor Gigantonomie - Motto: Wer hat den größten künstlichen See? - sollte eher gewarnt werden.