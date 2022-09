Die Bauarbeiten auf der A111 im Norden Berlins werden knapp eine Woche länger zu Einschränkungen führen als zunächst geplant. Die Vollsperrung des Autobahntunnels Tegel-Ortskern in Richtung Süden muss bis zum 8. Oktober (05:00 Uhr) verlängert werden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Donnerstag mit. Von der Holzhauser Straße bis zur Seidelstraße steht bis dahin nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.



Die Sperrung der A111 zwischen den Anschlussstellen Waidmannsluster Damm und Holzhauser Straße sollte ursprünglich bereits am Sonntag (2. Oktober) aufgehoben werden. Allerdings müsse dort eine zusätzliche Tragschicht auf der Fahrbahn verbaut werden, was zur Verzögerung führe, so die Autobahn GmbH.