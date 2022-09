Autofreier Tag in Berlin - Bahnen und Busse am Donnerstag kostenlos

In Berlin können alle U-Bahnen, S-Bahnen, Busse und Straßenbahnen an diesem Donnerstag kostenlos genutzt werden. Grund ist, dass Berlin am internationalen autofreien Tag am 22. September ("World Car Free Day") teilnimmt. Weltweit sollen dabei Aktionen zum Thema autofreie Mobilität stattfinden.

Außerdem werden in Berlin 37 Nebenstraßen am Donnerstagnachmittag zu Spielstraßen und für den Auto- und Radverkehr gesperrt. Für S-Bahn-Fahrten von Berlin nach Brandenburg ist allerdings eine Fahrkarte nötig.



Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) dankte den vielen Initiativen, die in der ganzen Stadt die Spiel- und Nachbarschaftsstraßen betreuen.



Tatsächlich autofrei war der Tag in früheren Jahren in Berlin allerdings nicht; beim Verkehr war kein Unterschied festzustellen.