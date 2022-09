In Berlin sind während der zurückliegenden drei Monate des Neun-Euro-Tickets wie gewohnt Kontrollen in Bussen und Bahnen durchgeführt worden. Das sagte BVG-Sprecher Jannes Schwentu am Donnerstag auf Anfrage von rbb|24. Es habe demnach weder mehr noch weniger Kontrollen im Sommer gegeben. Außerdem erklärt Schwentu: "Gerade zu Beginn des Aktionszeitraums lag ein zusätzlicher Fokus neben der Kontrolle auch auf der Tarifinformation."

"Leider stellen wir ungefähr seit dem Frühsommer einen merklichen Rückgang der Maskendisziplin in unseren Fahrzeugen fest. Zuletzt hat sich die Quote je nach Tag bei etwa 70 bis 80 Prozent eingependelt", so der BVG-Sprecher zur Quote jener, die eine Maske tragen.

Gegensteuern will die BVG mit neu aufgenommenen Ansagen in deutscher und englischer Sprache, die vermehrt auf Bahnsteigen und in Fahrzeugen zu hören sind. Ergänzt werden diese durch Lauftexte auf Anzeigetafeln.

Trotz der Maßnahmen nimmt seit Mai die Zahl der verhängten Strafen laut Schwentu wieder zu. "Wer keine Maske trägt, riskiert (zusätzlich zu einem Bußgeld, das nur Polizei oder Ordnungsamt verhängen können) eine Vertragsstrafe der BVG in Höhe von 50 Euro", erklärt er. Insgesamt hat die BVG nach eigener Aussage bisher 22.000 Strafen verhängt, allein 5.100 in diesem Jahr. Dabei gehe man vor allem gegen "hartnäckige Verweigerer" vor, so Schwentu.