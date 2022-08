Sitzung am Dienstag - Berliner Senat berät über Nachfolgelösung für 9-Euro-Ticket

Di 30.08.22 | 10:32 Uhr

dpa/C.Soeder Audio: rbb24 Inforadio | Di 30.08.22 | Menzel, J. | Bild: dpa/C.Soeder

Das bundesweite 9-Euro-Ticket gilt nur noch zwei Tage. Wie es ab Donnerstag weitergeht, ist unklar. Das Berliner Abgeordnetenhaus berät jetzt über eine mögliche Zwischenlösung - und es gibt einige offene Fragen.

Der Berliner Senat berät am Dienstag in seiner Sitzung erstmals über eine Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket. Ein konkreter Beschluss ist noch nicht zu erwarten. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hatte sich am Freitag für eine mögliche Nachfolgeregelung ausgesprochen, noch gibt es allerdings einige offene Fragen und Kritik.

Am Nachmittag soll im Abgeordnetenhaus zudem eine Petition zur Fortführung des 9-Euro-Tickets übergeben werden. Sie richtet sich an die Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) und wurde unter anderem von der Initiative "Volksentscheid Berlin autofrei", sowie den Jusos und der Grünen Jugend - den Jugendverbänden von SPD und Grünen - initiiert. Gefordert wird unter anderem, dass die Berliner Landesregierung eine langfristige Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket findet und sich dafür auch auf Bundesebene einsetzen soll. Mehr als 10.500 Unterschriften wurden gesammelt. Das für drei Monate als Projekt vom Bund finanzierte und länderübergreifend gültige 9-Euro-Ticket läuft zum Donnerstag (1. September) vorerst aus. Ob und wann es bundesweit zu einer Nachfolgeregelung kommt, ist noch völlig offen. Deshalb will die rot-grün-rote Regierung in Berlin nach einer eigenen Übergangslösung suchen. Das 9-Euro-Ticket wurde in Berlin insgesamt 5,5 Millionen Mal in den drei Monaten gekauft.

Viele offene Fragen bei Übergangs- und Dauerlösung

Ungeklärt ist bei einem Berliner Alleingang unter anderem, für welche Tarifbereiche das Ticket gelten würde. Der Tarifbereich "C" liegt zum Teil in Berlin und zum Teil in Brandenburg, die Brandenburger Landesregierung hatte sich am Wochenende auch deshalb irritiert gezeigt, nach dem - offenbar unabgesprochenen - Vorstoß aus Berlin. Auch über den möglichen Preis eines Berliner Tickets nach dem 9-Euro-Vorbild, ist noch nichts bekannt.

Wie lange eine solche regionale Übergangslösung notwendig wäre, hängt auch davon ab, ob und wann der Bund ein langfristiges Modell für ein günstigeres und flächendeckend gültiges ÖPNV-Angebot schafft. Mehrere Bundesländer haben bereits an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) appelliert, einen Vorschlag zu präsentieren, zum Beispiel die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz Maike Schaefer (Grüne, Verkehrssenatorin von Bremen). Sie sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Bund sei jetzt am Zug und die Länder für einfache Lösungen bereit. Die bisher diskutierten Modelle unterscheiden sich vor allem in der Höhe des Preises. Von neun bis 69 Euro wurden mehrere Vorschläge gemacht.

Branchenverbände äußern Bedenken

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen geht davon aus, dass eine dauerhafte Lösung des Bundes langfristiger vorbereitet werden müsste. Ein Sprecher sagte der DPA, dass die technische Umsetzung etwa drei Monate Vorlaufzeit bräuchte. Vorher müssten Bund und Länder allerdings erst einmal überhaupt eine gemeinsame Lösung erarbeiten. Offen ist zum Beispiel der Preis eines solchen langfristigen Tickets und die daraus folgende Finanzierung. Bisher hat der Bund das 9-Euro-Ticket finanziert. Mit rund 2,5 Milliarden Euro wurden die Einnahmeausfälle der regionalen Verkehrsunternehmen ausgeglichen.