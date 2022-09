Am langen Wochenende wird in Berlin mehrfach demonstriert

Mehrere Demonstrationen zu aktuellen innen- und außenpolitischen Themen werden die Polizei am langen Wochenende in Berlin beschäftigen und für Straßensperrungen in verschiedenen Stadtteilen sorgen.

Am Samstag will eine Friedensdemonstration am Mittag gegen den Krieg in der Ukraine mit dem Titel "Wir zahlen nicht für eure Kriege" von Gesundbrunnen zum Rosa-Luxemburg-Platz ziehen. Vom Roten Rathaus geht es dann im Rahmen eines "Aktionstages der deutschen Friedensbewegung" zum Reichstag. Angemeldet sind 2.500 bis 3.000 Teilnehmer. Gefordert werden von manchen Teilnehmergruppen Friedensverhandlungen statt Waffenlieferungen an die Ukraine.