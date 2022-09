Fahrschüler müssen in Berlin bis zu vier Monate auf Prüfungstermine warten

Fahrschüler warten in Berlin derzeit bis zu etwa vier Monate auf eine praktische Prüfung. "Die Lage ist prekär und spitzt sich immer mehr zu", sagte der Vorsitzende des Berliner Fahrlehrer-Verbands, Stephan Ackerschewski, am Dienstag der Nachrichtenagentur DPA. Das Interesse an Führerscheinen und einer vom öffentlichen Nahverkehr unabhängigen Mobilität sei groß.

Laut Verkehrsverwaltung bieten die Prüfstellen nicht weniger Prüfungen an. "In den Jahren 2020 und 2021 konnten jedoch während der Lockdown-Zeiten keine praktischen Fahrerlaubnis-Prüfungen durchgeführt werden", erklärt Staatssekretärin Meike Niedbal in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Johannes Kraft (CDU).