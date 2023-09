Fast alle neuen Holzbänke und Blumenkästen sind schon beschmiert, mit Parolen gegen die rot-grüne Bezirkspolitik in Friedrichshain-Kreuzberg. "Kein Parkverbot im Kiez", "Fuck Rot-Grün" oder "Stop Project Graefekiez" ist seit mehr als einer Woche auf Hausfassaden oder Schildern rund um die Graefe- und Böckhstraße zu lesen.

Die Schmierereien richten sich offensichtlich gegen das im Frühjahr gestartete Modellprojekt im Graefekiez, mit dem binnen eines Jahres bis zu 400 private Auto-Stellplätze zugunsten von Grünflächen, Beeten, Fahrradständern oder sogenannten Parklets weichen sollen.

"Das sieht für mich nach derselben Schrift aus, es ist also eine Figur, die sich da geärgert hat", äußert eine Anwohnerin ihre Vermutung im Gespräch mit dem rbb am Montag. "Ich finde es sehr befremdlich, wenn jemand so ein Projekt so beschmiert, das ist doch peinlich", sagt ein anderer.