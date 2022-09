Vor allem Rentner und Alleinerziehende könnten schon jetzt kaum von ihrem Einkommen leben und seien von den Preissteigerungen existenziell bedroht, sagte die Vorstandsvorsitzende der Potsdamer Arbeiterwohlfahrt (Awo), Angela Schweers, am Freitag zur Gründung der Initiative "Gerechtigkeit Jetzt" . Dies sei für viele Menschen nicht mehr zu leisten. Daher müssten Bund und Land die Bürger finanziell unterstützen. Ines Große von der Volkssolidarität ergänzte, diese Hilfen müssten zielgenau den Menschen mit geringem Einkommen zugute kommen und nicht wie bisher an alle verteilt werden. Dies könne mit Hilfe von Einkommensgrenzen geschehen.

Die Zahl der von Armut betroffenen Kinder und Jugendlichen ist in Berlin sehr hoch. Was heißt das für die jeweiligen Lebensläufe? Und wie können Politik und Gesellschaft nachhaltig helfen? Darüber spricht Dietmar Ringel mit seinen Gästen.

Kai Noack von der Tafel Deutschland erklärte, die Tafeln seien ein Seismograph für die gesellschaftliche Entwicklung. An dem steigenden Zulauf sei zu erkennen, dass die Armut sich auch in der Mitte der Gesellschaft ausbreite. Sepp Träthner vom Deutschen Mieterbund forderte die Politiker auf, sich bei den Mitgliedern des Bündnisses über die tatsächliche Lage und notwendige Maßnahmen zu informieren.

Immer mehr Berliner:innen rutschen in die Altersarmut und sind auf die Grundsicherung angewiesen. In zwei Berliner Bezirken hat sich die Lage besonders verschärft. Von Marie Röder

Die Vorsitzende des Arbeitslosenverbandes Deutschland Landesverband Brandenburg (ALV), Inga-Karina Ackermann, forderte in einer Pressemitteilung des Bündnisses "mehr soziale Gerechtigkeit". "Die Auswirkung der steigenden Preise trifft insbesondere Menschen, die keine Reserven mehr haben", so Ackermann. "Schon in zwei Entlastungspaketen sind Bedarfe der von Armut betroffenen Menschen nur unzureichend berücksichtigt worden und auch das dritte Paket wird nicht die nötige Entlastung bringen. [...] Es darf nicht sein, dass Menschen, die in Not geraten, von Ämtern und Verwaltungen mit dem Verweis die Tafeln und Suppenküchen zu nutzen, weggeschickt werden." Ackermann betonte, das Bündnis grenze sich zudem klar vom Rechtspopulismus ab.