Am Ende des Monats kaum Geld für Lebensmittel oder einen Kaffee in der Bäckerei um die Ecke. Für den Museumsbesuch sowieso nicht. So geht es immer mehr Senior:innen in Berlin. Rund 48.400 bezogen deswegen im Jahr 2021 die Grundsicherung. Im Jahr 2017 waren es noch 40.550.

Schaut man sich in der Antwort auf die parlamentarische Anfrage die einzelnen Bezirke an, zeigt sich: In allen Berliner Bezirken gibt es heute mehr Senior:innen, die auf die Grundsicherung angewiesen sind, als noch vor wenigen Jahren. In Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg gab es in den vergangenen Jahren den größten Zuwachs. Während in Marzahn-Hellersdorf die Zahl der Senior:innen mit Grundsicherungsbezug zwischen 2017 und 2021 um gut 30 Prozent anwuchs, sind es in Lichtenberg rund 32 Prozent. Zum Vergleich: Der gesamtberliner Durchschnitt beträgt gute 19 Prozent Zuwachs. Der Bezirk mit dem geringsten Zuwachs an Senior:innen, die auf diese Art von Unterstützung angewiesen sind, ist Friedrichshain-Kreuzberg mit 12,5 Prozent.



In Lichtenberg beobachtet die Leiterin der Immanuel Beratung, Kathrin Häselbarth, bereits mehr Anfragen für Beratungsgespräche - von älteren Menschen, aber auch von jungen. "Außerdem von Menschen, die aus Schichten kommen, die früher nicht angefragt hätten", sagt Häselbarth. Diese machten sich sich Sorgen, wie sie ihre Heizkosten und Miete in Zukunft zahlen können, sagt Häselbarth. "Die Leute haben wirklich große Angst."