Ab Oktober können sich alle erwachsenen Krankenversicherten in Apotheken gegen Grippe impfen lassen. Darauf haben sich der Deutsche Apothekerverband und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen am Montag verständigt.

Der entsprechende Vertrag mit den Modiltäten werde nun zügig angepasst und von beiden Seiten unterschrieben, teilte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, der "Rheinischen Post" mit. Die Regelung setzt einen Bundestagsbeschluss vom Mai um.



Die Corona-Impfung führen einige Apotheken in Berlin und Brandenburg schon seit Februar dieses Jahres durch. Voraussetzung ist, dass sie zuvor ärztlich geschult wurden und über geeignete Räumlichkeiten verfügen. Nun können sich Erwachsene in Apotheken auch gegen Influenza impfen lassen. "Man kann in einem Termin gegen Corona und gegen Grippe geimpft werden - die eine Injektion in den einen Arm, die andere in den anderen", so Preis.