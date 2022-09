Im Medienausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses haben am Mittwoch Vertreter der freien Mitarbeiter des rbb mehr Mitspracherechte gefordert. "Was uns fehlt, ist die Augenhöhe", sagte Freienvertreter Christoph Reinhardt. Im Rundfunkstaatsvertrag der aktuell überarbeitet wird, müsse laut Reinhardt die Rolle der Mitarbeitenden sowohl im Rundfunk- als auch im Verwaltungsrat gestärkt werden. Nach den bekanntgewordenen Fehlern der Vergangenheit, vor allem der offenbar mangelhaften Kontrolle der rbb-Führung, "braucht es dieses Korrektiv der Belegschaft", sagte Reinhardt.

Die Affäre um die frühere rbb-Intendantin Patricia Schlesinger hat den Sender und die gesamte ARD erschüttert. Untreue, Vetternwirtschaft und Verschwendung von Gebühren, so lauten die Vorwürfe. Auch rbb24 Inforadio will zur Aufklärung des Falles beitragen. Hier finden Sie Interviews und Beiträge, die dazu in unserem Programm zu hören waren.

Unterstützung für die Forderung kam vom Deutschen Journalistenverband. Dessen Vorsitzender in Berlin, Steffen Grimberg, lobte zudem die interne Aufarbeitung in der Krise. "Der rbb hat kein journalistisches Problem, kein redaktionelles Problem, sondern ein Führungsproblem auf anderer Ebene gehabt", so Grimberg.

Gleichzeitig kritisierte er, dass der inzwischen zurückgetretene Verwaltungsratsvorsitzende Wolf-Dieter Wolf überhaupt in das Gremium entsandt worden war. Wolf saß parallel auch im Aufsichtsrat der Messe Berlin, die "eindeutig Geschäftsbeziehungen zum rbb hat", so Grimberg. Das zeige sich aktuell unter anderem bei der IFA.

Die derzeit amtierende Vorsitzende des rbb-Verwaltungsrates, Dorette König, räumte ein, dass es in den Aufsichtsgremien des Senders Probleme gab. So habe Wolf Kompetenzen gehabt, die "uns unzureichend in die Lage versetzt haben, zu prüfen". Wolf war unter anderem für den Vertrag mit Ex-Intendantin Patricia Schlesinger zuständig. König räumte auch ein, dass im Verwaltungsrat bekannt war, dass bestimmte kritische Themen von der Hausleitung "abmoderiert wurden", bevor sie die Kontrollgremien erreichten. Allerdings habe der Verwaltungsrat "keine Hinweise gehabt, auch nicht anonymisiert, dass wir in bestimmte Prozesse oder Themen tiefer reinleuchten sollten", so König.