A. R. Wittenberg Montag, 05.09.2022 | 21:08 Uhr

Na wahrscheinlich ist dieser Posten auch mittlerweile so derart munitionsbelastet, dass kein halbwegs integerer Mensch den Job mehr freiwillig, weder für Geld, noch für gute Worte machen will... An dieser Stelle ein 3fach Hoch auf Sabine Dahl, Thomas Kroh und all die wunderbaren anderen Leute am Mikrofon, in der Technik und auch sonst im Sender. Die können alle nichts für die derzeitige Malesche. Ausserdem geht nichts über Inforadio! Und die ARD-Bundesliga-Konferenz!!! Gerade DIE ist mir heilig.