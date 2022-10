Benedikt Bösel aus Brandenburg ist am späten Mittwochabend in Berlin als "Landwirt des Jahres 2022" ausgezeichnet worden. Der 37-Jährige erhielt den Hauptpreis bei der Verleihung des Ceres Award im Zoopalast und wurde auch in der Kategorie "Manager des Jahres 2022" geehrt. Der ehemalige Investmentbanker betreibt in seinem Betrieb in Briesen (Oder-Spree) Ackerbau und hält 150 Rinder.

Als im Dürrejahr 2018 die landwirtschaftliche Produktion im trockenen Ostbrandenburg an ihre Grenzen geriet, habe für ihn festgestanden, dass der Betrieb nur überleben kann, wenn er ihn grundlegend ändert, so Bösel. So habe er bei der Bewirtschaftung der sandigen Ackerböden auch Tierhaltung und Bäume integriert. Damit sei er den ersten Schritt in Richtung eines innovativen Betriebskonzepts gegangen, bei dem Wissenschaft im Mittelpunkt steht, begründete die Ceres-Jury ihre Entscheidung.



Der Ceres Award wird jährlich in insgesamt elf Kategorien von der Fachpublikation "agrarheute" an Landwirtinnen und Landwirte verliehen, die nach Angaben der Veranstalter "Außergewöhnliches für Mensch, Tier und Natur leisten".