Die Berliner Polizei hat Entwarnung nach dem Fund einer vermeintlichen Weltkriegsbombe in Berlin-Adlershof gegeben. Mit Hilfe eines Polizeitauchers habe eine Spezialfirma am Freitag festgestellt, dass es sich bei dem am Mittwoch gefundenen Gegenstand nicht um einen Blindgänger handelt, teilte die Polizei am Abend auf Twitter mit.

Ursprünglich hatte es geheißen, dass Spezialisten des Landeskriminalamtes am Samstagmorgen den Fund untersuchen würden.