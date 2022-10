Ein Mann hat offenbar am Montag versucht, einen Brandanschlag auf die iranische Botschaft in Berlin-Dahlem zu verüben. Wie eine Polizeisprecherin dem rbb am Dienstag sagte, hatte der 34-jährige Iraner am Montagnachmittag eine brennbare Flüssigkeit am Zaun des Botschaftsgeländes verschüttet und diese angezündet. Objektschützer der Polizei hätten den Mann dabei beobachtet und ihn festgenommen.

Am Betonsockel des Zaunes der Botschaft in der Drygalskistraße sei es zu einer Verrußung gekommen, so die Polizeisprecherin. Außerdem sei ein Metallschild am Zaun leicht beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Nun ermittelt der Staatsschutz.



Die versuchte Brandstiftung steht offenbar im Zusammenhang mit den Protesten gegen die iranische Regierung. Auslöser der Proteste ist der Tod einer 22-Jährigen in Teheran vor gut zwei Wochen. Die Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie angeblich gegen die Kleiderordnung verstoßen haben soll. Die junge Frau starb in Polizeigewahrsam. Seit ihrem Tod demonstrieren landesweit Tausende Menschen gegen das islamische System.