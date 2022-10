Protest gegen die Regierung im Iran - Menschenkette vom Hermannplatz bis zum Oranienplatz geplant

So 02.10.22 | 10:44 Uhr

Bild: dpa/A. Riedl

In Berlin soll auch am Sonntag gegen die Regierung im Iran protestiert werden. Geplant ist eine Menschenkette vom Hermannplatz in Neukölln bis zum Oranienplatz in Kreuzberg. Angemeldet sind 1.000 Teilnehmer. Mehrere Tausend Menschen hatten in Berlin bereits am Samstag gegen die iranische Führung protestiert. Laut Polizei zog eine Demo von Kreuzberg nach Mitte und eine weitere durch das Regierungsviertel.



Ein Sprecher der Exil-Iraner in Deutschland forderte eine Ende des Blutvergießens und demokratische Reformen in dem Land. Angesichts der aktuellen Gewalt im Iran müsse die Bundesregierung neue Sanktionen gegen das Regime erlassen, hieß es.



P.Zinken #Wiegehtesuns? | Exil-Iranerin in Berlin - "Ich spüre Hoffnung - und zugleich Angst" Täglich erreichen die Iranerin Mina Khani Nachrichten von den Protesten in ihrer Heimat. Ihre Aufgabe sieht die in Berlin lebende Feministin und Publizistin darin, die Informationen weiterzutragen. Sie hat Hoffnung, dass die Proteste Erfolg haben könnten.

Nach Angaben der Berliner Polizei [berlin.de] sind weitere Demos für Sonntag angemeldet worden. Darunter ein "Lampionumzug für soziale Wärme", der um 15 Uhr am Hagenplatz starten soll. 300 Teilnehmer sind dafür angemeldet worden.

Nach einem Bericht der "Berliner Zeitung" wollen ebenfalls am Sonntag Demonstranten durch das Villenviertel in Berlin-Grunewald (Charlottenburg-Wilmersdorf) ziehen und, wie es heißt, Pools auf rechtmäßige Bezeizung kontrollieren. Das sagte die Sprecherin von "Quartiersmanagement Grunewald" [mygruni.de], Frauke Geldher, dem Blatt. Es handle sich hierbei um eine "satirische Initiative". Die Veranstaltung unter dem Motto "Umverteilung - und zwar von oben nach unten" soll um 17 Uhr am Hagenplatz starten. Die Polizei wusste auf Nachfrage nicht von der Aktion.



Fan-Fahrradtour zum Olympiastadion

Fußball-Bundesligst Hertha BSC wiederum hat seine Fans aufgerufen, zum Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag mit dem Fahrrad ins Olympiastadion zu kommen. Man wolle mit einer Fan-Tour auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam machen, hieß es. Die Tour geht ab 11.45 Uhr vom Hanne-Sobek-Platz über Ernst-Reuter-Platz zum Olympiastadion. Es sind laut Polizei 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet worden.

Demos auch am Einheitsfeiertag

Auch für Montag sind in Berlin zahlreiche Demonstrationen angemeldet: Am Tag der Deutschen Einheit sind sowohl Corona- als auch Klima-Proteste geplant. Eine weitere Demonstration zieht unter dem Motto "antifa heißt liebe" ab 12 Uhr von der Friedrichstraße aus zum Rosa-Luxemburg-Platz. Zudem wird an verschiedenen Orten an die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands erinnert. Laut Polizei sind für all diese Demos aber weniger als 250 Menschen angemeldet worden. Für den Protestzug "Heizung, Brot und Frieden", der zwischen 13 und 17 Uhr vom Potsdamer Platz aus in Richtung Bebelplatz zieht, seien 1.000 Personen angemeldet worden, sagte ein Sprecher der Polizei.