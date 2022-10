Der wegen Volksverhetzung gesuchte Verschwörungsideologe und Rechtsextremist Attila Hildmann könnte doch nach Deutschland ausgeliefert werden. Das Magazin "Stern" berichtete am Dienstag unter Berufung auf die Berliner Generalstaatsanwaltschaft, Hildmann habe entgegen bisheriger Angaben doch nicht die türkische, sondern nur die deutsche Staatsbürgerschaft.

Hildmann ist seit Dezember 2020 auf der Flucht und hält sich seitdem in der Türkei versteckt. Dort schrieb er im März 2021 an seine Follower, er sei ein "stolzer, echter Nazi", er leugnete den Holocaust und hetzte gegen Jüdinnen und Juden [faz.net]. Seit Februar 2021 wird er per Haftbefehl wegen Volksverhetzung, Bedrohung und anderer Delikte von der Berliner Staatsanwaltschaft gesucht, er steht auf der Fahndungsliste von Europol und Interpol.