Ein russisches Panzerwrack darf als zeitweiliges Mahnmal in der Nähe der russischen Botschaft in Berlin-Mitte aufgestellt werden. Nachdem der Bezirk einen Antrag ablgelehnt hatte, gab das Verwaltungsgericht den beiden Initiatoren nun recht.

Der Bezirk Mitte muss die Aufstellung eines in der Ukraine zerschossenen russischen Panzers in der Nähe der russischen Botschaft in Berlin genehmigen. Das entschied das Berliner Verwaltungsgericht am Dienstag (VG 1 L 304/22). Geklagt hatten die Betreiber des "Berlin Story Bunker"-Museums, Enno Lenze und Wieland Giebel.

Der Panzer könne zwar voraussichtlich nicht direkt vor der Botschaft auf dem Boulevard Unter den Linden aufgestellt werden, weil die dortige Mittelpromenade nicht für eine Belastung von 40 Tonnen ausgelegt sei. Möglich sei das aber gegenüber auf einem gesperrten Teilstück der Schadowstraße, so das Gericht.