Obwohl unklar ist, was den verheerenden Großbrand auf dem Sprengplatz Grunewald Anfang August dieses Jahres ausgelöst hat, wollen sowohl Polizei als auch Senat an dem Ort unweit der Avus festhalten. Denn es gibt schlicht keine Alternative.

Trotz des Großbrandes im Sommer halten die Senatsverwaltung für Inneres und die Polizei Berlin am Sprengplatz im Grunewald weiter fest. Das sagte der zuständige Staatssekretär Torsten Akmann am Montag im Abgeordnetenhaus. Die Ursache für das Feuer Anfang August ist noch immer nicht geklärt.

Der Sprengplatz im Grunewald sei derzeit der einzige Ort, an dem Kampfmittel gelagert und kontrolliert entsorgt werden können, so Akmann. "Andere genehmigungsfähige Standorte in Berlin sind nicht ersichtlich." Bereits Ende August hatte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) angekündigt, dass der Sprengplatz weiter benötigt werde, da sonst unter Umständen direkt am Fundort gesprengt werden müsse, was umfangreiche Einschränkungen und Sperrungen zur Folge hätte.