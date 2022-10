Fahrgäste der U-Bahnlinie 6 im Norden Berlins müssen sich ab dem 7. November auf jahrelange Einschränkungen einstellen. Wegen umfangreicher Bauarbeiten werden die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bis zum Frühjahr 2025 die Strecke zwischen den U-Bahnhöfen Kurt-Schumacher-Platz und Alt-Tegel sperren.



Ersatzweise werden Busse fahren, wie die BVG am Donnerstag mitteilte. Damit diese gut durchkommen, werden zwischen Eichborndamm und An der Mühle in beiden Richtungen Bussonderfahrstreifen eingerichtet. Zusätzlich richtet die BVG an den U-Bahnhöfen Alt-Tegel, Borsigwerke, Holzhauser Straße, Scharnweberstraße, Kurt-Schumacher-Platz (alle U6), Rathaus Reinickendorf (U8) und an den S-Bahnhöfen Karl-Bonhoeffer-Klinik, Eichborndamm und Tegel (S25) "Jelbi"-Punkte ein, an denen Roller und Räder gemietet werden können.