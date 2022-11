U 3

bis 07. November Die Linie in Richtung Krumme Lanke verkeht ohne Halt am Bahnhof Oskar-Helene-Heim. Fahrgäste fahren bitte bis Onkel Toms Hütte und fahren von dort eine Stadion zurück. Fahrgäste von Oskar-Helene-Heim in Richtung Krumme Lanke fahren bitte in Richtung Warschauer Straße bis Freie Universität und von dort Richtung Krumme Lanke. Alternativ nutzen Sie bitte die Buslinie 110. ... bis 13. November, Betriebsschluss Aufgrund von Gleisarbeiten ist der Streckenabschnitt zwischen Nollendorfplatz und Warschauer Straße gesperrt.