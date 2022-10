Beamte der Zollfahndung und eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) haben am Mittwochmorgen eine Wohnung in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) durchsucht. Wie ein Sprecher des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg mitteilte, startete der Einsatz gegen 4 Uhr am Mittwochmorgen in einer Seitenstraße der Brandenburgischen Straße.