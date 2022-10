Der Bund der Steuerzahler (BdSt) hat gefordert, alle Planungen für ein Flussbad im Spreekanal in Berlin-Mitte zu stoppen. "Für das sich hier ankündigende Millionengrab muss sofort die Reißleine gezogen werden", heißt es im sogenannten Schwarzbuch, das am Mittwoch veröffentlicht wurde. Jährlich werden öffentliche Investitionen in Deutschland aufgelistet, bei denen nach Einschätzung des BdSt Geld verschwendet wurde.

Das Flussbad-Projekt im Spreekanal in der Mitte Berlins ist umstritten. Zu kompliziert, technisch und rechtlich nicht machbar, zu teuer - so lauten die Einwände. Jetzt kommt auch noch eine Finanzaffäre hinzu. Von Torsten Mandalka

Kraus kritisierte zudem das kostenlose WLAN-Angebot an verschiedenen Orten in Berlin. Das sei nicht mehr zeitgemäß; mittlerweile gebe es überall Handy-Empfang in der Stadt. "Aus einer im Jahr 2014 geplanten Anschubfinanzierung von 170.000 Euro für einen freien Wlan-Zugang in Berlin wurden mittlerweile Kosten von 3,2 Millionen Euro", heißt es im Schwarzbuch.