rbb-Intendantin Katrin Vernau erklärte am Samstag: "Tatsache ist, dass es im rbb bislang keine Rücklage für die kommende Beitragsperiode gibt, sondern die Mehrbeiträge in den vergangenen Jahren ausgegeben bzw. für die kommenden Jahre bereits verplant sind. Das summiert sich auf 70 Millionen Euro für die gesamte Beitagsperiode. Wenn wir nichts unternehmen, werden diese 70 Millionen in den Augen der KEF am Beginn der kommenden Beitragsperiode fehlen. Gleichzeitig ist die Prüfung weiterer Risiken, etwa durch Belastungen beim Digitalen Medienhaus oder die aktuelle Inflationsentwicklung, nicht abgeschlossen. Wir können zum gegenwärtigen Zeitpunkt also noch nicht sagen, wie groß die Lücke in unserem Haushalt sein wird. Wie sie zu schließen wäre, werden wir diskutieren, wenn konkrete Zahlen vorliegen. Dass wir um deutliche Einsparungen nicht herumkommen, steht für mich außer Zweifel."