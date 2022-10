Der Brandenburger Landtag will prüfen, wie Mädchen in Schulen mehr kostenlose Binden und Tampons nutzen können. Die Mehrheit des Landtags beschloss am Freitag, dass sich der Bildungsausschuss mit der Forderung der Freien Wähler befassen wird, an je einer Schule pro Landkreis kostenfreie Menstruationsartikel anzubieten. In Schottland gibt es in öffentlichen Gebäuden solche Hygieneartikel bereits kostenlos.