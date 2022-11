toberg Freitag, 18.11.2022 | 12:31 Uhr

Ihren Pessimismus in allen Ehren, aber wenn wir an alle Sachen so rangehen wie Sie, können wir uns gleich einsargen lassen.

Die Sanierung der Strecke tut schon Not, auch zur Erweiterung der Kapazität. Die Strecke ist derzeit schon am Limit und wurde über Jahrzehnte nur notdürftig angepasst.