Nach einem schweren Unfall zweier Güterzüge in Niedersachsen ist die wichtige ICE-Strecke zwischen Berlin und Hannover in beiden Richtungen gesperrt. Züge werden umgeleitet werden, Pendler müssen deutlich mehr Zeit einplanen.

Bei dem Unglück in Niedersachsen wurden mehrere Waggons beschädigt, Gas trat am Unfallort aus, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Ein Güterzug habe wegen eines Haltesignals gestoppt, dann sei ein dahinter fahrender Güterzug aus bisher ungeklärter Ursache aufgefahren. Der Lokführer des aufgefahrenen Zuges wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, der Lokführer des vorderen Zuges wurde leicht verletzt.

Die Züge werden laut Bahn umgeleitet und verspäten sich um etwa 60 Minuten. Das gelte auch für die ICE-Züge von der Schweiz über Frankfurt und Kassel nach Berlin. Die IC-Verbindungen zwischen Amsterdam und Berlin fahren demnach nur bis Hannover und starten auch dort in Gegenrichtung. Weitere ICE- und IC-Züge in dem Abschnitt fielen aus, hieß es. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen informieren.

Zwei Güterzüge sind am frühen Donnerstagmorgen im Landkreis Gifhorn in Niedersachsen kollidiert. Die wichtige Bahnstrecke mit zahlreichen ICE- und IC-Verbindungen wurde gesperrt, auch die ICE-Strecke zwischen Berlin und Hannover ist betroffen.

Pendler in der Prignitz können aufatmen: Nachdem der private Bahnbetreiber Flixtrain den Halt in Wittenberge gestrichen hat, übernimmt nun doch die Deutsche Bahn die Strecke. Der Bahnhof soll nun weiter angefahren werden.

Durch die Kollision zwischen den Orten Leiferde und Dalldorf sprangen mehrere Waggons aus dem Gleis und kippten teilweise um. Aus mindestens einem beschädigten Waggon des auffahrenden Zuges trete derzeit explosives Propangas aus, sagte der Feuerwehrsprecher am Morgen. Es werde derzeit noch erkundet, um wie viel Gas es sich handele. Für die Bevölkerung gehe jedoch keine Gefahr davon aus, da die Unfallstelle mitten in einem Waldstück liege.



Wegen des Unfalls wurde die Strecke in beide Richtungen für den Zugverkehr gesperrt. Die Aufräumarbeiten an der Strecke werden laut Angaben der Feuerwehr andauern.