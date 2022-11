Das Haus befand sich lange in Privatbesitz, nach dem Tod der Eigentümerin verkauft die Erbengemeinschaft das Objekt höchstbietend. Der neue Besitzer, eine GmbH mit Sitz am Kudamm, kündigt dann vor einem Jahr an, dass das Dachgeschoss ausgebaut werden soll. Es wird ein Gerüst aufgebaut, dann werden die Werbeplakate aufgehängt – und mehr passiert nicht. Es habe ein einziges Schreiben gegeben, sagt Künzel. Darin wird der Baubeginn 8. November 2021 mitgeteilt – und die anvisierte Dauer bis zum 31. August 2022.

Es ist dunkel in der Wohnung von Michael Künzel. Obwohl draußen gerade bestes Wetter ist und die Sonne scheint. Seit mittlerweile einem Jahr wohnt der Mieter einer Wohnung in der Charlottenburger Kantstraße hinter Werbeplakaten. Es sei wie im Gefängnis, sagt Künzel der rbb24 Abendschau. "Hier leben Menschen. Und die wollen rausgucken, die wollen Sonne haben, die wollen teilhaben am Leben und werden weggesperrt."

Während sich einige Berliner:innen von Werbung im öffentlichen Raum gestört fühlen, ist Außenwerbung für das Land Berlin eine Einnahmequelle. Was für und was gegen Werbung spricht, der man nicht aus dem Weg gehen kann. Von Naomi Donath

Was für und was gegen ein Werbeverbot in der Großstadt spricht

Nachbarin Elke Morneweg hat denselben Ausblick wie Michael Künzel, sie formuliert ihre Perspektive so: "Ich fühle mich in meiner Lebensqualität stark beschränkt. Wenn es zumindest abwechselnd einen Monat eine Plakatwand gebe und einen Monat frei wäre, so dass man mal wieder das Gefühl hat: ich lebe. Aber das passiert ja auch nicht." Das könne man offenbar nicht erwarten, sagt Elke Morneweg, von jemandem, der mit der Werbung "gutes Geld" machen kann.

Eine Werbeanlage an einem Baugerüst ist laut Berliner Bauordnung legal. Maximal sechs Monate im Jahr darf so ein Riesenposter hängen [gesetze.berlin.de]. Eine solche Außenwerbung ist nicht nur lohnend für die werbenden Unternehmen, sondern auch für Vermieter oder Eigentümer lukrativ. Mit einem Riesenposter können sie Einnahmen generieren - und so beispielsweise Mietminderungen ausgleichen. Denn wenn eine Werbeplane die Wohnung verdunkelt, empfiehlt der Berliner Mieterverein, die Miete zu mindern [berliner-mieterverein.de].

Auch deswegen machen seit Jahren immer wieder Fälle Schlagzeilen, in denen Hausbewohner massiv und lange unter der Verhüllung ihrer Häuser leiden. Tagsüber dunkel, abends dagegen durch die Beleuchtung der Werbeflächen viel zu hell in den Wohnungen: So erging es etwa Mietern in der Neuköllner Sonnenallee, seit ein Riesenposter ihr Haus verhüllte. Genehmigt war das jedoch nicht, und nach Medienberichten Anfang der Woche wurde die Werbefläche wieder abmontiert. Auch in Berlin-Friedrichshain mussten Hausbewohner monatelang unter Werbeplanen leben und auf Licht in ihren Wohnungen verzichten.



Besonders lohnenswert für Eigentümer sind die Werbeflächen, wenn die Wohnhäuser an zentralen Orten stehen - und dadurch von vielen Menschen gesehen werden. Auch das Wohnhaus in der Kantstraße liegt an einer vielbefahrenen Kreuzung. Werbeeinnahmen von hohen vier- bis fünfstelligen Beträgen pro Woche sind hier problemlos möglich.