Die erste gesicherte Fahrradabstellanlage in Berlin ist am Montag eröffnet worden - zunächst für einen halbjährigen Probebetrieb.

Die Anlage auf der Straße Am Rathaus in Schöneberg besteht aus vier Containern mit je 16 Stellplätzen in Einzelboxen. Die Plätze verteilen sich auf zwei Ebenen, die oberen Boxen sollen mit Hilfe von Hydraulik be- und entladen werden. Die unteren Boxen sind mit Lademöglichkeiten für E-Bikes ausgestattet.

Radfahrende sollen laut Mitteilung der Verkehrsverwaltung per "ParkYourBike"-App rund um die Uhr ihre Räder in den Fahrradboxen abstellen und dafür digital bezahlen können. Geplant ist, dass das System auch an weiteren Standorten in der Hauptstadt zum Einsatz kommt.