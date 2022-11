"Berlin testet 24 autarke Toiletten in Parks"

bonnie Rummelsburg Freitag, 18.11.2022 | 12:53 Uhr

Super



Das brauchen wir!



Wir hatten diesen Sommer eine stehen an der Anlegestelle an der Rummelsburger Bucht.



Leider war sie dann an Sonntagen voll, da dies der einzig schöne übriggebliebene Platz zum verweilen ist an dieser Seite der Bucht.





Diese eklig stinkenden Berliner Toiletten, die meisst ausser Betrieb sind oder nach dem bezahlen dann die Türen nicht schliessen gehen mir eh gegen den Strich!