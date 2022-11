Online-Ummeldung soll in Berlin noch in diesem Jahr möglich sein

Einige Bezirksämter teilten auf rbb-Nachfrage mit, durch Umorganisation die Probleme abmildern zu wollen. "Im hiesigen Standesamt wurde die Arbeit so organisiert, dass es für die Bürger zu so wenig Einschränkungen wie möglich kommt", teilte der Bezirk Treptow-Köpenick mit. Bereits beantragte Beurkundungen wurden, wenn möglich, so vorbereitet, dass sie auch ohne Zugriff auf das Register bearbeitet werden können. Auch Eheschließungen sollen weiterhin möglich sein, allerdings könnte die Eheurkunde in einigen Bezirken erst später zugestellt werden. In Steglitz-Zehlendorf zum Beispiel soll bei Sterbefällen ein Vorbescheid ausgestellt werden, mit dem Antragsteller weitere Behördengänge erledigen können.