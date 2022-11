Vor dem Eingang zum Privatjet-Terminal des Flughafens BER haben mehrere Stunden lang Klima-Aktivisten demonstriert. Der Protest gegen Privatjets wurde am Donnerstag in mehreren Ländern durchgeführt. Behinderungen gab es keine.

Wissenschaftler der Gruppe "Scientist Rebellion" haben am Donnerstag gemeinsam mit weiteren Klimaaktivisten vor dem Eingang des Privatjet-Terminals (GAT) am Flughafen BER gegen die Nutzung von Privatjets demonstriert. Die Polizei war vor Ort, musste eigenen Angaben zufolge aber nicht einschreiten, weil der Sicherheitsbereich nicht betroffen gewesen sei. Zudem sei das Terminal für Fluggäste zugänglich gewesen, sagte eine Polizeisprecherin dem rbb. Nach Angaben des Terminal-Betreibers Berlin Aviation Service (BAS) hat sich die Protestaktion nicht auf den Flugbetrieb ausgewirkt.

Die Aktivisten forderten nach eigenen Angaben das Verbot von Privatjets, die Besteuerung von Vielfliegern und die Begleichung der "Klimaschulden des Globalen Nordens gegenüber den Ländern des Globalen Südens".

Bei dem Protest handelte es sich nach Informationen eines rbb-Reportes um eine international koordinierte Aktion "gegen Privatjets" in zwölf Ländern, die, so die Aktivisten selbst, zeitgleich auch in Australien, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlanden, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, der Schweiz und in den USA stattfinde. Die Aktion steht demnach im Zusammenhang mit der UN-Klimakonferenz im ägyptischen Scharm al-Scheich.