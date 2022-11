Silvester am Brandenburger Tor in diesem Jahr ohne Feuerwerk

Die Silvesterparty am Brandenburger Tor findet in diesem Jahr ohne Höhenfeuerwerk statt. Stattdessen gebe es ein "optisches Feuerwerk", sagte ein Sprecher des Veranstalters SIB rbb|24. So soll es mit Hilfe der Produzenten des "Festival of Lights" Lichtprojektionen auf der Fassade des Brandenburger Tors geben sowie ein "virtuelles Feuerwerk".