Mit einem hochkarätigen Musikprogramm am Brandenburger Tor wird der Silvesterabend in diesem Jahr in Berlin gefeiert. Unter den Bands und Musikern sind die Scorpions, Alphaville, Calum Scott ("You Are the Reason"), Sasha und Kamrad ("I believe"), wie die Veranstalter mitteilten. Das ZDF überträgt die Show live mit der Sendung "Willkommen 2023".