Ärztinnen und Ärzte des Universitätsklinikum Neuruppin in Brandenburg legen am Mittwoch und Donnerstag die Arbeit nieder. Die rund 230 Mediziner streiken für Verbesserungen in den Arbeitsbedingungen, sagte Steffen König vom Marburger Bund Berlin-Brandenburg in einem Interview mit Antenne Brandenburg.

Vielen der 66 Krankenhäuser in Brandenburg drohen in den kommenden Wochen enorme finanzielle Probleme. Die Landeskrankenhausgesellschaft warnt vor Pleiten, sollte der Bund nicht rasch handeln.

Normal geplante Operationen am Universitätsklinikum Ruppin-Brandenburg werden am Mittwoch und Donnerstag verschoben. Es ist ein Notdienst eingerichtet, der wie in Randzeiten am Wochenende oder in der Nacht besetzt ist.