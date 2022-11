Demnach hat sich der Fuchs bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag Zugang zum Gehege der Kängurus verschafft. Tierparkleiter Philipp Herrmann erklärte, der Fuchs habe offenbar den Wassergraben vor dem Gehege überwunden, weil dieser zugefroren war. Für die gesamte Belegschaft sei der Verlust "eine unglaublich tränenreiche Enttäuschung".

Die vier kleinen Bennett-Kängurus im Tierpark Luckenwalde (Teltow-Fläming) sind tot. Sie wurden offenbar von einem Fuchs getötet, wie der Tierpark am Mittwoch mitteilte.

Erst vor einem Monat war trotz betriebswirtschaftlich schwieriger Zeiten, so der Tierpark, die neue Anlage für die Kängurus eröffnet werden. Allein in diesen vier Wochen seien über 6.000 Besucher gekommen, um die neuen Tiere zu sehen.



Den Versuch einer erfolgreichen Känguruhaltung will der Tierpark im neuen Jahr wieder angehen.