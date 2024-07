Mutmaßliche Kriegsverbrecher aus Syrien in Berlin festgenommen

Fünf Männer sind nach Haftbefehlen des Bundesgerichtshofs festgenommen worden - drei von ihnen in Berlin. Sie sollen mitgeholfen haben, die Proteste in Syrien gegen das Regime gewaltsam niederzuschlagen.

Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch fünf mutmaßliche Kriegsverbrecher aus Syrien festnehmen lassen. Drei Männer wurden in Berlin festgesetzt, wie die Behörde mitteilte, zwei weitere in Frankenthal (Rheinland-Pfalz) sowie bei Boizenburg (Mecklenburg-Vorpommern).

Gegen sie lagen Haftbefehle des Bundesgerichtshofs vor wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Es handelt sich um vier mutmaßliche Mitglieder einer syrischen Miliz sowie einen mutmaßlichen Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes.