Heftige Gewitter sind am Montag durch Berlin und Brandenburg gezogen - am stärksten hat es offenbar Cottbus getroffen. Im Ortsteil Sielow wütete ein Tornado. Der Schaden ist groß.

Wie hoch der Gesamtschaden ist, ist noch unklar. Die Stadt Cottbus will nach Angaben des Sprechers Jan Gloßmann die betroffenen Bürger unterstützen. "Wir werden Hilfe leisten, so sie notwendig ist und es in unserer Kraft steht", sagte er am Dienstag dem rbb. "Wir gehen aber im Moment erstmal davon aus, dass die Leute hoffentlich versichert sind und die Schäden über die entsprechenden Hausversicherungen und Elementarschadenversicherungen gedeckt sind."