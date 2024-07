A15 wird nach Reparatur von Blow-ups am Mittwoch wieder freigegeben

Die Autobahn 15 soll zwischen den Anschlussstellen Forst und Roggosen (beides Spree-Neiße) am Mittwochmorgen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die fast zweitägige Vollsperrung werde um 8 Uhr aufgehoben, teilte die Autobahn GmbH dem rbb mit.

Die A15 ist seit Montagvormittag auf dem Abschnitt gesperrt, nachdem es wegen Hitze am Samstag zu einem Fahrbahnaufbruch gekommen war, einem sogenannten Blow-up. Die Fahrbahnplatte war mehrere Zentimeter aufgewölbt. Fünf Fahrzeuge wurden dadurch beschädigt. Bei Autos wurden die Ölwannen abgerissen, als sie über die Stelle fuhren.

Wer mit dem Auto aus Richtung Polen Richtung Cottbus fahren will, muss wegen der Vollsperrung der A15 auf eine Umleitung über die Landstraße ausweichen. Dadurch ist auf dieser Strecke sowie im westlichen Stadtgebiet von Forst nach Angaben einer rbb-Reporterin deutlich mehr Verkehr unterwegs. Laut Autobahn GmbH fahren täglich rund 10.000 Fahrzeuge über die Autobahn 15 Richtung Berlin.

Der betroffene Fahrbahnabschnitt wurde ab Montag auf einer Länge von zehn Metern repariert. Zwei Betonplatten wurden entfernt und durch Asphalt ersetzt. Die Arbeiten waren bereits am Dienstag abgeschlossen. Die Autobahn muss aber laut Autobahn GmbH noch bis Mittwochmorgen gesperrt bleiben, weil sich der Asphalt "aufgrund der erhöhten Temperaturen des Untergrundes und der Gesamtdicke des Fahrbahnaufbaus (30 Zentimeter)" langsamer abkühlt.

Solche Aufbrüche bei Betonfahrbahnen könne es bei extremen Wetterereignissen geben, so die Autobahn GmbH. Bei dem Fall der A15 habe außerdem das Alter der Betonpiste eine Rolle gespielt. Die Autobahn ist an dieser Stelle 30 Jahre alt.



Die Autobahnmeisterei will in Zukunft bei Hitze den betroffenen zwölf Kilometer langen Abschnitt stärker kontrollieren, hieß es von der Autobahn GmbH am Montag.