Neue Synagoge in Potsdam wird am Donnerstag eröffnet

Das neue Potsdamer Synagogenzentrum für die jüdischen Gemeinden der Stadt wird am Donnerstag feierlich eröffnet. Leiten wird die rituelle Zeremonie der Vorsitzende der orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland, Rabbiner Avichai Apel, wie die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland mitteilte.



Der jüdische Sozialverband ist Träger des Zentrums. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird zu einer Festansprache erwartet. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wollen als Gäste an der Feier teilnehmen. Grußworte werden unter anderem vom Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, und von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erwartet. Das rbb-Fernsehen überträgt die Veranstaltung live von 11:00 bis 12.30 Uhr.