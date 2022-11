Auch auf der Bahnverbindung Berlin-Hannover gibt es nach wie vor Probleme. Die Aufräumarbeiten nach einem Zugunfall auf der Strecke dauern an, wie die Bahn am Montag mitteilte. "Unsere Teams, unterstützt vom THW, arbeiten Tag und Nacht an der Unfallstelle. Die Bergung der verunglückten Fahrzeuge geht dabei wie geplant voran", sagte eine Sprecherin am Montag. Voraussichtlich bis zum 16. Dezember müssen sich Bahnreisende auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen.