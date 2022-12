Es wird ein warmes Silvester. Bis zu 17 Grad Celsius sind im Süden Brandenburgs zum Jahreswechsel möglich, nach Prognosen des ARD-Wetterkompetenzzentrums. Damit könnte der Wärme-Rekord aus dem Vorjahr noch einmal übertroffen werden.

In Berlin sind Temperaturen von zwölf bis fünfzehn Grad am Tag und zwölf Grad in der Nacht zu erwarten, auch im Süden Brandenburgs sind in der Nacht zum Neujahrstag mit zwölf Grad zu rechnen. Am kältesten wird es noch in der Uckermark und an der Oder mit zehn Grad.